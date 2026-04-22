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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Euskirchen (ots)

Gestern (21. April) kam es gegen 14.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Euskirchen.

Ein Pkw-Fahrer befuhr die Roitzheimer Straße von der Landstraße 194 kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Dort stieß er gegen einen an der Seite abgestellten Anhänger. Der Anhänger wurde durch die Kollision in einen davor geparkten Pkw gedrückt. Anschließend setzte der Fahrer zurück und entfernte sich von der Örtlichkeit.

Der Unfall konnte durch zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes beobachtet werden. Diese alarmierten die Polizei.

Während der Sachverhaltsaufnahme erschien der flüchtige Fahrer an der Unfallstelle. Der 36-jährige Mann aus Köln gab an, dass er angerufen wurde und kurzzeitig abgelenkt war. Infolgedessen kollidierte er mit dem Anhänger. Er bekam Panik und flüchtete. Ihm wurde kurz darauf bewusst, dass sein Verhalten falsch war und kehrte zurück.

An dem Pkw des Kölners waren die Motorhaube und die Frontstoßstange eingedellt und verzogen. Das rechte Abblendlicht war gänzlich beschädigt.

Beim Anhänger konnten ein Loch und eine Eindellung im hinteren Bereich festgestellt werden. Da der Anhänger durch den Aufprall gegen den davor befindlichen Pkw gedrückt und sich zudem nach rechts gedreht hatte, waren an einigen Stellen des Rahmens Kratzspuren festzustellen. Weiterhin wurde die rechte Felge eingedellt und der linke vordere Blinker verbogen.

Beim dem geparkten Pkw wurde das gesamte Heck, einschließlich der Heckscheibe, gänzlich beschädigt. Auch der linke Außenspiegel kam nicht unbeschadet davon.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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