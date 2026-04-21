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Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Gefährliche Körperverletzung vor Kiosk - Tatverdächtige melden sich bei der Polizei

Duisburg (ots)

Am Freitagabend (17. April, gegen 20 Uhr) kam es vor einem Kiosk auf der Herderstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten vier Männer zunächst in einen verbalen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung eskalierte. Zeugenaussagen zufolge sollen drei Männer einen 25-Jährigen attackiert haben. Anschließend sei das Trio vom Tatort geflüchtet. Der 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg stuft die Tat als gefährliche Körperverletzung ein. Im Nachgang meldeten sich zwei der beteiligten Männer auf der Polizeiwache Rheinhausen. Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen.

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https://duisburg.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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