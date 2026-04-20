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POL-DU: Marxloh: Körperverletzung bei Fußballspiel

Duisburg (ots)

Im Amateurfußballspiel der Kreisliga A zwischen dem SV Gelb Weiß Hamborn und dem SuS 09 Dinslaken II am Sonntagnachmittag (19. April, 16:30 Uhr) kam es zu einer Körperverletzung. Ein 36-jähriger Spieler des SV GW Hamborn trat einem am Boden liegenden 25-jährigen Gegenspieler aus Dinslaken gegen das Gesicht. Der 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt und hatte Nasenbluten. Der Schiedsrichter brach das Spiel daraufhin ab. Der 36-Jährige muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auseinandersetzen.

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Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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