POL-DU: Marxloh: Körperverletzung bei Fußballspiel

Duisburg (ots) - In der Nacht zu Samstag (18. April, 3:50 Uhr) ist im Bereich der Straßen An der Cölve und Trompeter Straße ein Pedelec-Fahrer gestürzt. Der 36-Jährige verlor auf dem Fahrradweg die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte in eine Grünfläche. Der Mann war offenbar betrunken, da er stark schwankte und Probleme hatte, sein Gleichgewicht zu halten, als die Polizei den Unfall aufnahm. Er kam zur ...

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