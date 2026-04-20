POL-DU: Marxloh: Körperverletzung bei Fußballspiel
Duisburg (ots)
Im Amateurfußballspiel der Kreisliga A zwischen dem SV Gelb Weiß Hamborn und dem SuS 09 Dinslaken II am Sonntagnachmittag (19. April, 16:30 Uhr) kam es zu einer Körperverletzung. Ein 36-jähriger Spieler des SV GW Hamborn trat einem am Boden liegenden 25-jährigen Gegenspieler aus Dinslaken gegen das Gesicht. Der 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt und hatte Nasenbluten. Der Schiedsrichter brach das Spiel daraufhin ab. Der 36-Jährige muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auseinandersetzen.
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