PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Pedelec-Fahrer stürzt

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Samstag (18. April, 3:50 Uhr) ist im Bereich der Straßen An der Cölve und Trompeter Straße ein Pedelec-Fahrer gestürzt. Der 36-Jährige verlor auf dem Fahrradweg die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte in eine Grünfläche. Der Mann war offenbar betrunken, da er stark schwankte und Probleme hatte, sein Gleichgewicht zu halten, als die Polizei den Unfall aufnahm. Er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren