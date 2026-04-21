Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Brand im leerstehenden Gebäude - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Zeuge (57) verständigte am Montagnachmittag (20. April, 16:43 Uhr) die Einsatzkräfte, weil er einen Brand in einem leerstehendem Gebäude an der Frankenstraße feststellte.

Als die Polizisten eintrafen, stellten Sie Rauch fest, der aus einem Fenster im Obergeschoss aufstieg.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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