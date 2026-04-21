Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Auseinandersetzung eskaliert - Anzeige

Duisburg (ots)

Polizisten waren am Freitag (17. April, 15:15 Uhr) im Bereich einer Bankfiliale an der Königstraße im Einsatz, weil ein Streit zwischen einem Mann (34) und einer Frau (33) eskalierte.

Die Beamten leisteten Erste Hilfe, weil sich beide infolge der Auseinandersetzung, mutmaßlich weil ein Messer im Spiel war, verletzt hatten. Auch ein Rettungswagen war im Einsatz und brachte die 33-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Den 34-Jährigen brachten die Einsatzkräfte zur Polizeiwache Präsidium. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg einen Beschluss zur Blutprobenentnahme bei beiden Tatverdächtigen.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell