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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Computerbetrug - Warnung vor neuer Masche

Kreis Euskirchen (ots)

Am Dienstag (21. April) wurde ein 77-jähriger Mann aus Mechernich Opfer einer Betrugsmasche.

Als er an seinem Laptop arbeitete, reagierte dieser plötzlich nicht mehr. Danach ploppte ein Info-Fenster auf dem Bildschirm auf. Zwecks Sicherheitswarnungen solle er sich unter einer angegebenen Nummer beim Microsoft Support melden und seinen Rechner frei geben. Der Mann am Telefon forderte ihn auf, sein Online-Banking zu entsperren, da es auch dort Sicherheitsbedenken gäbe. Nach einem 30-minütigen Telefonat funktionierte der Laptop wieder einwandfrei. Jedoch fehlten anschließend knapp 10.000 Euro von dem Konto des Seniors.

Einer 68-Jährigen aus Bad Münstereifel-Iversheim passierte ähnliches. Bei ihr erschienen ebenfalls mehrere Hinweisfenster am Computer. Da der Mann am Telefon englisch sprechen wollte, schaltete er sich zur besseren Verständigung auf den Rechner auf und man unterhielt sich via Google-Übersetzer. Die Frau sollte Xbox-Guthabenkarten kaufen, um den Computer reparieren zu lassen. Es wurden Karten im Wert von 200 Euro besorgt.

Da sich noch weitere Elektrogeräte im Haushalt befanden, sollten noch mehr Guthabenkarten gekauft werden. Hierfür fuhr die Dame an eine Tankstelle. Der Tankstellenmitarbeiter verweigerte den Verkauf und wies auf einen möglichen Betrug hin.

Nach Rücksprache mit dem Betrüger forderte dieser die Bad Münstereiflerin auf, stattdessen Apple-Karten in einem Elektrogeschäft zu kaufen. Ein dortiger Mitarbeiter weigerte sich nach der Schilderung, den Laptop in Augenschein zu nehmen und riet der Frau, die Polizei aufzusuchen. Anschließend begab sie sich zur Wache nach Euskirchen.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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