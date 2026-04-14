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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Schwerer Arbeitsunfall in Kauern (0090720/2026)

Greiz (ots)

Kauern. Am Montagmittag (13.04.2026, gegen 12:30 Uhr) kam es in Kauern zu einem schweren Arbeitsunfall. Zwei Monteure (33 und 40 Jahre) einer Solarfirma stürzten bei der Installation einer Solaranlage aus etwa drei Metern Höhe ab, nachdem sich Teile des verwendeten Gerüsts aus der Verankerung lösten. Beide wurden schwer verletzt ins Klinikum gebracht. Das Amt für Verbraucherschutz wurde informiert und übernahm vor Ort die Sachverhaltsaufklärung. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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