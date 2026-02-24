PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Ladung bei Bremsmanöver beschädigt - PKW flüchtet nach Wendevorgang

St. Wendel (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 14:30 Uhr musste der Fahrer eines Ford Transit im Einmündungsbereich der L 133/L 134 bei St. Wendel-Bliesen auf Grund eines auf der Fahrbahn wendeten Pkw ein starkes Bremsmanöver durchführen. Hierbei gingen teilweise Glas- und Fensterelemente im Fahrzeug zu Bruch. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunkelgrauen Mercedes E-Klasse Kombi gehandelt haben. Dieser befuhr zum Unfallzeitpunkt die L 134 aus Richtung St. Wendel kommend in Richtung Bliesen und beabsichtigte nach links in Richtung Winterbach abzubiegen. Wegen einer Vollsperrung der Landstraße wendete der Pkw auf der Fahrbahn, weshalb es zu einer Beinahekollision mit dem Ford Transit kam. Der Pkw flüchtete im Anschluss in Richtung St. Wendel.

Hinweise an die Polizei St. Wendel, 06851/898-0

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

