Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Rollerfahrer gestürzt - schwer verletzt
Euskirchen (ots)
Ein 68-jähriger Mann aus Euskirchen ist am Donnerstag, dem 23. April, gegen 12.40 Uhr mit seinem Roller im Kreisverkehr in der Georgstraße alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
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