POL-EU: Rollerfahrer gestürzt - schwer verletzt

Euskirchen (ots) - Gestern (21. April) kam es gegen 14.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Euskirchen. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Roitzheimer Straße von der Landstraße 194 kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Dort stieß er gegen einen an der Seite abgestellten Anhänger. Der Anhänger wurde durch die Kollision in einen davor geparkten Pkw gedrückt. Anschließend setzte der Fahrer zurück und entfernte sich von der ...

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