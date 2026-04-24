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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rollerfahrer gestürzt - schwer verletzt

Euskirchen (ots)

Ein 68-jähriger Mann aus Euskirchen ist am Donnerstag, dem 23. April, gegen 12.40 Uhr mit seinem Roller im Kreisverkehr in der Georgstraße alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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