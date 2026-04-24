Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mann auf Hausdach - keine Verletzten

Euskirchen (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag (24. April) wurde der Polizei Euskirchen gegen 16.30 Uhr ein Mann (28 Jahre) gemeldet, der sich auf dem Dach eines Hauses an der Frauenberger Straße aufhielt und von dort aus Dachziegel auf die Straße warf. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Bewohner der ansässigen Asylunterkunft in einem psychischen Ausnahmezustand.

Umgehend eingesetzte Polizeikräfte sperrten den Gefahrenbereich weiträumig ab, um Passanten zu schützen. Glücklicherweise wurde nach aktuellem Stand keine Person durch die herabfallenden Gegenstände verletzt. Mindestens ein Pkw wurde durch die herabfallenden Dachziegel beschädigt.

Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr hinzugezogen, die unter anderem ein Sprungpolster bereitstellte. Parallel kam eine Verhandlungsgruppe zum Einsatz. Im weiteren Verlauf gelang es, den Mann dazu zu bewegen, das Dach eigenständig zu verlassen. Er konnte anschließend unverletzt gesichert werden.

Der Mann wurde im Anschluss an den Rettungsdienst übergeben und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz dauerte bis etwa 19 Uhr an. Währenddessen blieb die Frauenberger Straße im betroffenen Bereich gesperrt.

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