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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Urinieren am Bahnhof Vaihingen - 26-Jähriger greift DB-Mitarbeiter an

Stuttgart (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen 26 Jahre alten Mann ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag (11.04.2026) am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen gekommen.

Ersten Ermittlungen zufolge beobachteten zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit den 26-Jährigen gegen 02:25 Uhr beim Urinieren auf der Rolltreppe. Auf sein Fehlverhalten angesprochen, soll der Mann zunächst in eine abfahrbereite Bahn geflüchtet und anschließend vor Abfahrt wieder ausgestiegen sein. Im weiteren Verlauf flüchtete der 26-jährige deutsche Staatsangehörige nach derzeitigen Erkenntnissen über die Gleise und konnte letztlich von den Sicherheitsmitarbeitern am Bahnsteig 2/3 festgehalten werden. Hierbei soll es zu einem Gerangel zwischen dem 26-Jährigen und dem 30 Jahre alten Mitarbeiter mit syrischer Staatsangehörigkeit gekommen sein, in dessen Folge der 26-Jährige seinem Gegenüber gegen das Knie getreten haben soll. Weiterhin beleidigte er die Mitarbeiter wohl mehrfach. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei trafen den Tatverdächtigen vor Ort an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Im Anschluss konnte er seinen Weg fortsetzen

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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