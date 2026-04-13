Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Vor Polizeikontrolle geflüchtet und Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Am Samstagabend (11.04.2026) versuchten zwei Männer bei einer Polizeikontrolle zu flüchten. Im weiteren Verlauf kam es zu Widerstandshandlungen gegen die Einsatzkräfte.

Beamte der Bundespolizei wurden gegen 18:55 Uhr im Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt auf die beiden 20 und 16 Jahre alten Männer aufmerksam und wollten diese einer Kontrolle unterziehen, jedoch versuchten die deutschen Staatsangehörigen beim Erkennen der Einsatzkräfte zunächst fußläufig zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung wurden die Verdächtigen von den Beamten eingeholt und gefesselt. Hierbei leisteten die Männer aktiven körperlichen Widerstand. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden bei beiden Tatverdächtigen griffbereite Messer festgestellt.

Nachdem ihre Messer sichergestellt worden waren, wurden die Personen auf freiem Fuß belassen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

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