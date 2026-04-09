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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Streitigkeiten Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Nachdem zwei Personen am Mittwochabend (08.04.2026) am Hauptbahnhof Stuttgart in einen Streit gerieten, leistete einer der Beteiligten im weiteren Verlauf körperlichen Widerstand gegen Beamte der Bundespolizei.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gerieten ein 35-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau gegen 19:20 Uhr am Bahnsteig 7 offenbar in eine Auseinandersetzung. Hierbei soll die Frau den Mann mutmaßlich geschlagen haben. Eine Streife der Bundespolizei wurde auf den Sachverhalt aufmerksam und unterzog die beiden deutschen Staatsangehörigen einer polizeilichen Kontrolle. Im Rahmen der Maßnahme zeigten sich beide Personen unkooperativ und verbal aggressiv, sodass weitere Einsatzkräfte hinzugezogen wurden. Als die Frau durchsucht werden sollte, versuchte sie fußläufig zu flüchten, woraufhin ihr Handfesseln angelegt werden mussten. In der Folge lief der 35-Jährige in einer bedrohlichen Körperhaltung auf die Beamten zu, sodass auch er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hierbei leistete er aktiven Widerstand gegen die Maßnahme. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurden beide Tatverdächtige zur Dienststelle verbracht, wo die 42-Jährige die Beamten mehrfach beleidigte. Als sich beide Personen wieder beruhigt hatten, konnten sie ihren Weg fortsetzen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung sowie der Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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