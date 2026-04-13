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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Glied entblößt und in Zug uriniert

Lauda (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am Samstagnachmittag (11.04.2026) in einem Zug zwischen Heilbronn und Würzburg gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge entblößte ein 53 Jahre alter Mann gegen 16:50 Uhr während der Zugfahrt sein Glied und urinierte anschließend in den Fahrgastraum. Reisende, welche den Vorfall beobachteten, alarmierten daraufhin die Polizei. Beim Halt des Zuges in Lauda kontrollierten die eingesetzten Beamten den mit über 4,0 Promille alkoholisierten Mann mit chinesischer Staatsangehörigkeit. Aufgrund seines Zustandes wurde er von einer Rettungswagenbesatzung zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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