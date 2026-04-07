Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mit entwendeter Debitkarte eingekauft

Porta Westfalica (ots)

(TB) Aus einem Auto, welches auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Hackfeldstraße abgestellt war, entwendete ein Dieb auf bisher unbekannte Weise ein Portemonnaie.

Der Besitzer (29) des Wagens wollte am Samstag (04.04.) einkaufen und bemerkte hierbei den Verlust seiner Geldbörse samt Personaldokumenten und EC-Karten. Diese hatte er zuvor in seinem Auto deponiert. Im Zuge der Überprüfung seiner Bank-App stellte er zudem diverse Abbuchungen von seinem Konto fest. Daraufhin sperrte er die Karte. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei, Wertgegenstände oder ähnliches im Auto zu belassen. Für Diebe ist es ein Einfaches, sich auf vielfältige Art und Weise Zugang zum Fahrzeug zu verschaffen. Insbesondere bei entwendeten persönlichen Dokumenten ist der Aufwand, diese wieder zu erlangen, oft erheblich und zeitraubend.

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