POL-MI: Unbekannte entwenden Containermulden
Preußisch Oldendorf (ots)
(TB) Bisher Unbekannte entwendeten über die Osterfeiertage von einem Firmengelände in der Straße Neuer Garten in Getmold mehrere Müllcontainer.
Entdeckt wurde der Diebstahl der drei Container sowie dessen Inhalt in Form von Metallschrott in den Abendstunden des Montags. Demnach waren die drei Mulden letztmalig am vergangenen Donnerstag (02.04.) auf dem Firmengelände gesehen worden. Zum Entwenden der zwei grauen sowie einem orangen Container müssen die Täter einen mindestens einen Lastwagen verwendet haben.
Wer zum mutmaßlichen Tatzeitraum im Bereich der Firma verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler in Minden.
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