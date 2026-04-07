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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte entwenden Containermulden

Preußisch Oldendorf (ots)

(TB) Bisher Unbekannte entwendeten über die Osterfeiertage von einem Firmengelände in der Straße Neuer Garten in Getmold mehrere Müllcontainer.

Entdeckt wurde der Diebstahl der drei Container sowie dessen Inhalt in Form von Metallschrott in den Abendstunden des Montags. Demnach waren die drei Mulden letztmalig am vergangenen Donnerstag (02.04.) auf dem Firmengelände gesehen worden. Zum Entwenden der zwei grauen sowie einem orangen Container müssen die Täter einen mindestens einen Lastwagen verwendet haben.

Wer zum mutmaßlichen Tatzeitraum im Bereich der Firma verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler in Minden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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