Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Traktorfahrer fährt Schranke um

Rahden (ots)

(FW) Ein Traktorfahrer ist am Donnerstagmorgen in Rahden mit einer herunterfahrenden Schranke an einem Bahnübergang kollidiert und hat diese beschädigt.

So befuhr ein 58-Jähriger gegen 09:15 Uhr die Straße "Vordamm" in Richtung Rahden und beabsichtigte mit seinem Land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeug nach rechts auf die Mindener Straße in Richtung Diepenau abzubiegen. Trotz intakter Ampelanlage fuhr der Hiller aus bisher unbekannten Gründen über den Bahnübergang und blieb mit seinem Trekker an der herunterkommenden Schranke hängen. Diese wurde dabei so stark beschädigt, dass ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn sie umgehend reparieren musste. Die Bahnstrecke war für die Dauer der Reparaturmaßnahmen vollständig gesperrt.

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