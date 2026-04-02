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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seniorin in den eigenen Wohnräumen bestohlen

Porta Westfalica (ots)

(SN) Eine Seniorin ist am Mittwochvormittag in Hausberge Opfer von angeblichen Mitarbeitern eines Telekommunikationsunternehmens geworden.

Dazu klingelten zwei Unbekannte gegen 10 Uhr an der Haustür der Frau und verschafften sich unter dem Vorwand Arbeiten an deren Steckdosen vornehmen zu müssen, Zutritt zu den Wohnräumen. Dabei nutzte das Duo offenbar einen unbeobachteten Moment, um unter anderem Bargeld zu entwenden. Nachdem die Unbekannten die Räumlichkeiten verlassen hatten, fiel der Diebstahl auf. Wenig später erhielt die Polizei Kenntnis über die Straftat.

Einer der Unbekannten konnte von der Geschädigten als schlank, blond und von jüngeren Alters beschrieben werden.

Wem in Hausberge entsprechende Personen oder ein von diesen verwendetes Fahrzeug aufgefallen sind, der meldet sich bitte bei der Kripo Minden unter Telefon (0571) 88660.

Die Polizei bittet nach wie vor um Achtsamkeit beim Umgang mit Fremden. So empfehlen die Beamten, Unbekannten niemals Zutritt in die eigenen Wohnräume zu gewähren oder diese gar unbeobachtet zu lassen. Händigen Sie Fremden niemals Geld oder Wertgegenstände aus, seien Sie ruhig abweisend und wählen Sie im Zweifel immer den Polizeinotruf 110, so der Appell der Beamten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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