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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Lübbecke (ots)

(FW) Ein Rollerfahrer hat sich in der Nacht zu Sonntag in Lübbecke einer Polizeikontrolle entzogen. Die Flucht wurde von einem weiteren Biker unterstützt.

Demnach beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung gegen 00:30 Uhr einen Rollerfahrer ohne an dessen Fahrzeug angebrachte Kennzeichen an der B239 in Höhe des Wanderparkplatzes "Am Strubberg" anzuhalten. Dieser war auf der Bundesstraße in Richtung Lübbecke unterwegs und entzog sich der Polizeikontrolle, indem er mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Die Verfolgungsfahrt führte über Waldwege und Teile von Hüllhorst, wobei der Flüchtende mehrere Verkehrsverstöße beging. Im Bereich einer Baustelle am Fichtenweg war es ihm dann nicht möglich mit seinem Fahrzeug weiterzufahren, weshalb er sein Gefährt fallen ließ. Hier kam ein weiterer Zweiradfahrer hinzu, bei welchem der Mann schließlich zustieg und wegfuhr. Er kann als männlich und korpulent beschrieben werden. Zudem trug er eine olivgrüne Jacke, einen grauen Kapuzenpullover, eine beige Hose und einen schwarzen Helm.

Der zurückgelassene Roller wurde von den Beamten sichergestellt. Dieser war nicht versichert und mutmaßlich ohne Betriebserlaubnis ausgestattet.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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