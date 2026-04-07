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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Einfamilienhaus

Petershagen (ots)

(TB) Ein Einfamilienhaus in Wietersheim war am Donnerstag (02.04.) das Ziel von Einbrechern. Neben Schmuck entwendeten die Unbekannten auch ein Handy sowie ein Portemonnaie.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge suchten die Ganoven das Anwesen in der Bachstraße zwischen 13:30 und 18:00 Uhr heim. Sie verschafften sich Zugang zum Grundstück und schlugen ein Fenster im Erdgeschoss ein. Anschließend durchsuchten sie das Haus und durchwühlten hierbei mehrere Räume. Anschließend konnten sie samt Beute unerkannt entkommen.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Ermittler in Minden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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