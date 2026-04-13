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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 20-Jähriger am Bahnhof in Ludwigsburg attackiert

Ludwigsburg (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 20 Jahre alten Reisenden ist es am Sonntagmorgen (12.04.2026) am Bahnhof in Ludwigsburg gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich der 20-Jährige gegen 06:40 Uhr am Bahnsteig 2, als er von einem 21-Jährigen und zwei unbekannten Begleitern aus bislang unbekannten Gründen unvermittelt attackiert wurde. Hierbei sollen die mutmaßlichen Täter ihr Gegenüber mehrfach mit Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Im weiteren Verlauf bedrohte ihn wohl der 21 Jahre alte syrische Staatsangehörige und flüchtete anschließend mit den beiden Begleitern in unbekannte Richtung. Der Geschädigte mit deutscher Staatsangehörigkeit erlitt aktuellen Informationen zufolge durch den Vorfall leichte Verletzungen im Gesicht und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie der Bedrohung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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