Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schranke zu spät bemerkt

Nettersheim-Marmagen (ots)

Ein 65-jähriger Radfahrer aus Nettersheim befuhr am Donnerstag, dem 23. April, gegen 12.10 Uhr einen abschüssigen Waldweg in der Nähe der Landstraße 204 bei Nettersheim. Dabei bemerkte er zunächst die geschlossene Wegschranke nicht. Als er diese schließlich bemerkte, bremste er stark. Dabei hob sich das Hinterrad, und er stürzte über das Lenkrad hinweg zu Boden. Er wurde schwer verletzt in eine Uniklinik gebracht.

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