POL-NOM: Verkehrsunfall - Vorfahrt missachtet
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Reinserturmweg, Ab/-Auffahrt Bundesstraße 3
Freitag, 17.04.2026, 10:10 Uhr
EINBECK (schu)
Ein 18-jähriger aus dem Bereich Nörten-Hardenberg beabsichtigte mit seinem Pkw Skoda die Bundesstraße 3 im Bereich des Reinserturmweg nach links in Richtung stadteinwärts zu verlassen und übersah hierbei den Pkw Opel eines 48-jährigen Bovender. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw.
Beide Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Beide Beteiligten wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 48-jährige Bovender wurde anschließend vorsorglich einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.
Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000, - EUR
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