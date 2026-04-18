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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Vorfahrt missachtet

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Reinserturmweg, Ab/-Auffahrt Bundesstraße 3

Freitag, 17.04.2026, 10:10 Uhr

EINBECK (schu)

Ein 18-jähriger aus dem Bereich Nörten-Hardenberg beabsichtigte mit seinem Pkw Skoda die Bundesstraße 3 im Bereich des Reinserturmweg nach links in Richtung stadteinwärts zu verlassen und übersah hierbei den Pkw Opel eines 48-jährigen Bovender. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw.

Beide Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Beide Beteiligten wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 48-jährige Bovender wurde anschließend vorsorglich einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000, - EUR

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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