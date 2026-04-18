Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsanger, Freitag, 17.04.2026 von 11:00 Uhr bis 14:36 Uhr

Northeim (hot)

In der Straße "Rückingsanger" wurde am Freitag ein geparkter Pkw beschädigt. Das Schadensbild deutet darauf hin, dass ein noch unbekannter Täter das Fahrzeug im genannten Zeitraum mutwillig beschädigt hat. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von schätzungsweise 200 Euro. Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551/9148-0 zu melden.

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