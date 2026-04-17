Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gegen 38-jährigen nach Verkehrskontrolle mehrere Verfahren eingeleitet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Donnerstag, 16.04.2026, 22.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Donnerstagnacht kontrollierte die Polizei Northeim einen 38-jährigen Mann, welcher mit seinem E-Scooter die Güterbahnhofstraße in Northeim befuhr. Die Beamten stellten fest, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 38-jährigen wurde ein freiwilliger Urin-Vortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC, Kokain und Amphetamin. Ihm wurde schließlich eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Bei der freiwilligen Durchsuchung fanden die kontrollierenden Beamten zudem eine Dose mit weißen pulverähnlichen Anhaftungen. Diese wurde vor Ort beschlagnahmt.

Gegen den Mann wurde nun ein Verfahren wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

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