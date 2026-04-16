Northeim (ots) - 37589 Kalefeld/ B445, Mittwoch, 15.04.2026, 11.19 Uhr BAD GANDERSHEIM (mil) - Am Mittwochvormittag kam es auf der B445 zwischen den Ortschaften Sebexen und Opperhausen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Mann und ein 25-jähriger Mann befuhren in dieser Reihenfolge die B445 von Sebexen kommend in Richtung Opperhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 76-jährige Mann mit seinem ...

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