POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Uslar, (go), OT Ahlbershausen/Schoningen, K 443, Mittwoch, der 15.04.2026, 13:20 Uhr. Eine 54- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil befuhr die K443 aus Ahlberhausen kommend in Richtung Schoningen. An einer Engstelle touchierte sie den ihr entgegenkommenden, vorrangberechtigten, PKW einer 41- jährigen aus Bodenfelde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.
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