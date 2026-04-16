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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B445

Northeim (ots)

37589 Kalefeld/ B445, Mittwoch, 15.04.2026, 11.19 Uhr

BAD GANDERSHEIM (mil) -

Am Mittwochvormittag kam es auf der B445 zwischen den Ortschaften Sebexen und Opperhausen zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Ein 76-jähriger Mann und ein 25-jähriger Mann befuhren in dieser Reihenfolge die B445 von Sebexen kommend in Richtung Opperhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 76-jährige Mann mit seinem Pkw auf gerader Strecke in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 30-jährigen Mannes. Anschließend wurde der Pkw des 76-jährigen wieder auf die Fahrspur in Fahrtrichtung Opperhausen abgewiesen, sodass der dahinterfahrende 25-jährige Mann einen seitlichen Zusammenstoß mit diesem nicht mehr verhindern konnte.

Der 76-jährige Mann war nicht mehr ansprechbar und musste durch die vor Ort eingesetzten Rettungskräfte in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Im weiteren Verlauf wurde er reanimationspflichtig und wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungshubschrauber in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er kurze Zeit später.

Im Fahrzeug des 25-jährigen Mannes befanden sich zudem eine 29-jährige Frau sowie drei Kinder. Der 25-jährige Fahrer sowie seine 29-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer, die Kinder leicht verletzt.

Im Pkw des 30-jährigen Mannes befand sich zudem ein 38-jähriger Mann. Beide Männer wurden leicht verletzt. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ordnete eine Blutentnahme bei dem 76-jährigen Mann an. Die Hinzuziehung eines Gutachters und die Beschlagnahme der beteiligten Pkw wurden abgelehnt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die drei beteiligten Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 45.000,00 Euro.

Für die Dauer der spezialisierten Verkehrsunfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung war die B445 bis ca. 15.30 Uhr vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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