Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln E-Scooter geführt

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Am Plan, Mittwoch, 15.04.2026, 18:30 Uhr

Kreiensen (nol): Am Mittwoch, 15.04.2026, gegen 18:30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Bad Gandersheim an der oben genannten Örtlichkeit einen E-Scooter, welcher von einer ortsansässigen 21-Jährigen geführt wurde.

Im Rahmen der Kontrolle wurden bei der Frau Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten, festgestellt. Ein durchgeführter Drogenurintest bestätigte den Einfluss von Betäubungsmitteln.

Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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