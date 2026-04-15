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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte Person entwendete E-Scooter und ein Fahrrad aus Kellerraum - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Stegerwaldstraße, Montag, 13.04.2026, 23.00 Uhr - Dienstag, 14.04.2026, 15.50 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu zwei verschlossenen Kellerräumen eines Mehrparteienhauses in der Stegerwaldstraße in Northeim. Aus einem der Kellerräume wurde ein Kinderfahrrad und aus einem anderen zwei E-Scooter inkl. Ladegeräte sowie Angelmaterialien entwendet. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unentdeckt vom Tatort.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitige Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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