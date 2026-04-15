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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bei Diebstahl von Ladendetektiv erwischt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hillerser Straße, Dienstag, 14.04.2026, 16.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 44-jähriger Mann hielt sich am Dienstagnachmittag in einem Baumarkt in der Hillerser Straße in Northeim auf. Während seines Aufenthaltes in dem Markt verstaute er mehrere Artikel in seinem mitgeführten Einkaufskorb und passierte anschließend den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Hinter dem Kassenbereich wurde er schließlich von dem 58-jährigen Ladendetektiv auf sein Fehlverhalten angesprochen.

Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der mitgeführte Korb mittels doppeltem Boden präpariert war. Das Diebesgut in Höhe von rund 166,00 Euro verblieben im Markt.

Der 44-jährige Mann muss sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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