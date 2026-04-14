POL-NOM: Unfall auf der L486: Motorradfahrer kommt in Graben zum Liegen

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Elverser Weg, Donnerstag, 26.03.2026 und Donnerstag, 09.04.2026 NORTHEIM (mil) - Bereits vor einigen Wochen begann die jährliche Amphibienwanderung im Landkreis Northeim. Um sowohl die wandernden Tiere als auch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zu schützen, wurde zwischen den Ortschaften Hillerse und Elvese eine vorübergehende Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h erlassen. Da es bereits am Dienstag, den 03. März zu einer ...

mehr