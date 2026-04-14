POL-NOM: Unfall auf der L486: Motorradfahrer kommt in Graben zum Liegen
Bad Gandersheim (ots)
14.04.2026, 19:00 Uhr
37581 Bad Gandersheim, L486 in Fahrtrichtung Dankelsheim
Am 14.04.2026, gegen 19:00 Uhr befährt der alleinbeteiligte Motorradfahrer die L486 von der L489 kommend in Fahrtrichtung Dankelsheim. Im Bereich einer dortigen Rechtskurve verliert dieser aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt anschließend in einem dortigen Graben zum Liegen. Der Fahrzeugführer wird anschließend mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entsteht ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 1000EUR.
Rettungsdienst und Notarzt vor Ort. (Füh)
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle
Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell