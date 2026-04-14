POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss
Uslar (ots)
Uslar, (go), Zur Schwarzen Erde, Samstag, der 21.03.2026, 00:35 Uhr Im Rahmen der Streife kontrollierten die eingesetzten Beamten des Polizeikommissariats Uslar einen 29- jährigen PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil und stellten fest, das dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem unter Alkoholeinfluss stand. Die Weierfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige wurde gefertigt.
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