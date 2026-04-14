POL-NOM: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht
Northeim (ots)
37154 Northeim, Am Kleefeld, Sonntag, 12.04.2026, 20.30 Uhr - Montag, 13.04.2026, 08.00 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Eine bislang unbekannte Person versuchte sich im Tatzeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Kleefeld" in Northeim zu verschaffen. Die unbekannte Person scheiterte jedoch bei dem Versuch die verschlossene Eingangstür aufzuhebeln.
Es entstand ein Sachschaden in der Tür in Höhe von etwa 500,00 Euro.
Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
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