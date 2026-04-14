PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Am Kleefeld, Sonntag, 12.04.2026, 20.30 Uhr - Montag, 13.04.2026, 08.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person versuchte sich im Tatzeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Kleefeld" in Northeim zu verschaffen. Die unbekannte Person scheiterte jedoch bei dem Versuch die verschlossene Eingangstür aufzuhebeln.

Es entstand ein Sachschaden in der Tür in Höhe von etwa 500,00 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 12:48

    POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw- Zeugen gesucht

    Bad Gandersheim (ots) - (Rei)37589 Kalefeld, Mitteldorf Samstag, 04.04.2026, 09:30 Uhr - 11:00 Uhr Am 04.04.2026, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr, kam es im Bereich Parkplatz Kirche/Dom in Kalefeld zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geparkter silberne Opel Meriva durch bislang unbekannte Täterschaft beschädigt. Die vordere und hintere Tür auf der Beifahrerseite ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 12:28

    POL-NOM: Sachbeschädigung durch Platzierung von Metallgegenstand unter Pkw-Reifen- Zeugen gesucht

    Bad Gandersheim (ots) - 37589 Kalefeld/Sebexen, Zur Kirche 11, Sonntag, 15.03.2026, 09:30 Uhr - 11:00 Uhr Durch unbekannte Täterschaft wurde während des Kirchendienstes der linke Vorderreifen am silbernen Pkw Opel Meriva von der Geschädigten beschädigt. Dabei wurde ein spitzer Metallgegenstand unter dem Reifen platziert. Aufgrund eines weiteren Vorfalls wird von ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 09:01

    POL-NOM: Polizei kontrollierte LKW-Sonntagsfahrverbot im Landkreis Northeim

    Northeim (ots) - Landkreis Northeim, Sonntag, 12.04.2026, 10.00 Uhr - 16.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Northeim kontrollierte am Sonntag im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr die Einhaltung des Sonntagsfahrverbots im Landkreis Northeim. In Rahmen von stationären als auch mobilen Verkehrskontrollen wurden insgesamt 20 LKW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren