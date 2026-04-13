Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw- Zeugen gesucht

Bad Gandersheim (ots)

(Rei)37589 Kalefeld, Mitteldorf

Samstag, 04.04.2026, 09:30 Uhr - 11:00 Uhr

Am 04.04.2026, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr, kam es im Bereich Parkplatz Kirche/Dom in Kalefeld zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geparkter silberne Opel Meriva durch bislang unbekannte Täterschaft beschädigt. Die vordere und hintere Tür auf der Beifahrerseite wurden mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden wird auf 3000 Euro beziffert. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden.

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