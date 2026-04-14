Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Absolut Fahruntüchtig: 44-jährige unter Alkoholeinfluss mit erhebliche Fahrauffälligkeiten

Northeim (ots)

37154 Northeim, Eichstätte, Montag, 13.04.2026, 18.17 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine 44-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW aus Richtung Einbeck kommend den Hermann-Teuteberg-Kreisel und weiter in Richtung Prudniker Kreisel. Hierbei fiel sie das erste Mal einem 39-jährigen Autofahrer auf, welcher unmittelbar vor der Frau fuhr. Neben erheblichen Schlangenlinien fuhr sie dem Zeugen sehr dicht auf. Kurz vor der Göttinger Straße verständigte er schließlich die Polizei.

Im weiteren Verlauf fuhr die 44-jährige Frau von der Göttinger Straße in den Kreisverkehr und verließ diesen in Richtung Eichstätte. Hier kollidierte sie mit dem Außenspiegel eines anderen Pkw sowie dem Bordstein einer dortigen Bushaltestelle, entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7000,00 Euro.

Schließlich wurde sie von der alarmierten Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell