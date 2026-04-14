Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Elverser Weg, Donnerstag, 26.03.2026 und Donnerstag, 09.04.2026

NORTHEIM (mil) -

Bereits vor einigen Wochen begann die jährliche Amphibienwanderung im Landkreis Northeim. Um sowohl die wandernden Tiere als auch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zu schützen, wurde zwischen den Ortschaften Hillerse und Elvese eine vorübergehende Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h erlassen.

Da es bereits am Dienstag, den 03. März zu einer Bedrohung zum Nachteil eines Krötensammlers kam (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/6228275) führte die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Northeim vermehrt Geschwindigkeitskontrolle in diesem Bereich durch.

Bei insgesamt 573 gemessenen Fahrzeugen wurden 52 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchst gemessene Geschwindigkeitsüberschreitung lag bei 93 km/h ohne Toleranzabzug. Es droht neben einem Bußgeld ein Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Die Polizei bittet alle Autofahrer um erhöhte Aufmerksamkeit, gegenseitige Rücksichtnahme und Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzung.

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