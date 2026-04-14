Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Holzbushaltestelle in Brand gesetzt - Polizei bittet Zeugen sich zu melden

Northeim (ots)

37191 Katlenburg, Albrechtshäuser Weg, Mittwoch, 01.04.2026 und Mittwoch, 25.03.2026

NORTHEIM (mil) -

Im Falle einer vorsätzlichen Brandlegung an einem hölzernen Bushaltestellenhaus hat die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Northeim die Ermittlungen aufgenommen.

Am 25. März gegen 04.49 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache das o.g. Bushaltestellenhaus in Brand, wodurch ein Schaden an der Holzfassade in Höhe von etwa 1000,00 Euro entstand.

Am Mittwoch, den 01. April kam es um 08.40 Uhr erneut zu einem Einsatz auf Grund eines Brandes an dem selben Bushaltestellenhaus (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57929/6248367).

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugen, welche möglicherweise Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen um den genannten Tatzeitraum geben können.

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