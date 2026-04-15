Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugen Aufruf: Unbekannter Täter bricht ins Lagerhaus des SVG GW Bad Gandersheim ein

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Baderstraße 8A, Sportplatz

Im Zeitraum des 12.04.2026, 18:00 Uhr- 14.04.2026, 16:00 Uhr, hebelt ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür des Lagerhauses des SVG GW Bad Gandersheim auf und entwendet anschließend mehrere Getränkekisten, welche sich im Inneren befanden. Kurz nach der Tat entfernt sich der Täter in unbekannte Richtung.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden (05382/95390) (füh)

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