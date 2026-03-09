Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Axt griffbereit auf dem Beifahrersitz - Bundespolizei stoppt Fahrer auf der BAB 44

Aachen (ots)

Ein 38-jähriger Belgier missachtet das Anhaltezeichen der Bundespolizei. Auf dem Rastplatz Aachen Tunnel endet seine Fahrt - bei der Kontrolle stoßen die Beamten auf mehrere gefährliche Gegenstände.

Am Sonntagmorgen haben Beamte der Bundespolizei Aachen auf der BAB 44 einen 38-jährigen belgischen Fahrer kontrolliert und dabei mehrere verbotene Gegenstände sichergestellt.

Der Mann war aus Belgien kommend unterwegs, als die Beamten ihn zunächst im Bereich des Rastplatzes Königsberg anhalten wollten. Der Fahrer ignorierte das Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt fort. Erst auf dem Rastplatz Aachen Tunnel konnte er gestoppt werden.

Während der Kontrolle verhielt sich der Mann aggressiv. Auf dem Beifahrersitz griff er nach einer Axt, übergab sie auf Aufforderung der Beamten jedoch ohne Zwischenfall.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Beamten der Bundespolizei weitere gefährliche Gegenstände fest: einen Schlagring in der Dachablage, ein Einhandmesser im Armaturenbrett, ein weiteres Messer in einer Mappe für Fahrzeugdokumente im Handschuhfach und ein weiteres Beil im Kofferraum.

Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er seine Reise fortsetzen

