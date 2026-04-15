Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Handwerksbetrieb

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Salzderhelden, Bahnhofstraße, Mo., 13.04.2026, 16:30 Uhr bis Di.,14.04.2026, 07:20 Uhr

Einbeck (pfa)

Im Zeitraum von Montag, dem 13.04.2026, 16:30 Uhr bis Dienstag, dem 14.04.2026, 07:20 Uhr kam es in Salzderhelden in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in einem Handwerksbetrieb.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Räume der Firma. Im Inneren entwendeten sie hochwertiges Werkzeug.

Der bislang entstandene Entwendungsschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Wert geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Tätern geben können, sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

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