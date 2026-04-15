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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Über 30.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Northeim (ots)

37154 Northeim, Eichstätte, Dienstag, 14.04.2026, 03.35 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 38-jähriger Mann befuhr mit seinem Transporter die Eichstätte aus der Göttinger Straße kommend in Richtung Dörtalsweg, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidierte und anschließend an einer Hecke zum Stillstand kam.

Der 38-jährige Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung im Krankenhaus wurde abgelehnt. Sein 39-jähriger Beifahrer blieb unverletzt.

An allen drei Fahrzeugen, sowie auf dem Gehweg entstand Sachschaden in einer Gesamtschadenshöhe von rund 30200,00 Euro.

Ein freiwillig durchgeführter Drogen- und Alkoholtest wurden vor Ort durchgeführt und verliefen negativ. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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