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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, B247/ Königsberger Straße, Mittwoch, 15.04.2026, 05.55 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer kam es am Mittwochmorgen auf der B247/ Königsberger Straße in Katlenburg-Lindau.

Ein 71-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die B247 aus Lindau kommend in Richtung Katlenburg. Auf Höhe der Königsberger Straße beabsichtigte er in diese nach rechts abzubiegen und übersah dabei den auf dem Radweg entgegenkommenden 35-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge der 35-jährige Mann mit seinem Pedelec zu Fall kam und sich leicht verletzte. Eine medizinische Versorgung wurde durch diesen abgelehnt.

Sowohl am Pkw des 71-jährigen Mannes als auch am Pedelec entstand Sachschaden. Dieser beläuft sich auf mindestens 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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