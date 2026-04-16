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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schwerer Diebstahl - Täter durch Polizei gefasst

Northeim (ots)

37154 Northeim, Matthias-Grünewald-Straße, Mittwoch, 15.04.2026, 20.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Ein 41-jähriger Mann entwendete von einem geparkten Anhänger in der Matthias-Grünewald-Straße in Northeim zwei Alufelgen im Wert eines geringen dreistelligen Betrages und floh anschließend zu Fuß vom Tatort. Der 38-jährige Geschädigte wurde auf Grund der verursachten Geräusche während des Diebstahls auf diesen aufmerksam und alarmierte die Polizei. Diese konnte den 41-jährigen Mann, auf den die durch den Geschädigten mitgeteilte Personenbeschreibung passte, im Nahbereich des Tatortes antreffen. Die Felgen führte er nicht bei sich. Zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde er der Dienststelle in Northeim zugeführt. Im Rahmen der Durchsuchung des 41-jährigen konnte ein Messer aufgefunden werden. Dieses wurde umgehend beschlagnahmt. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten zudem eine Beeinflussung durch berauschende Mittel fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,6 Promille. Ihm wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen und verblieb anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam.

Durch eine weitere Streife konnte eine zuvor entwendete Felge in einem Vorgarten in Tatortnähe aufgefunden werden.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, weitere Hinweise zum Fluchtweg des Täters oder der entwendeten Felge geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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