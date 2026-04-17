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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Umspannwerk - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Northeimer Landstraße, Montag, 13.04.2026, 10.45 Uhr - Donnerstag, 16.04.2026, 08.55 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich durch Durchtrennen eines Zaunelementes Zugang zum Gelände eines örtlichen Umspannwerkes. Auf dem Gelände brach sie mittels bislang unbekannten Gegenstand gewaltsam zwei Garagentore auf und entwendete hieraus mehrere Reihen Kupferkabel. Anschließend entfernte sie sich unentdeckt in unbekannte Richtung vom Tatort.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen um die o.g. Tatzeit gemacht haben oder anderweitige Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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