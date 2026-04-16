Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Holzmindener Straße 2, dortiger LIDL-Parkplatz, Tatzeitraum: Donnerstag,16.04.2026 19.15-19.30 Uhr

In dem oben genannten Tatzeitraum kam es auf dem LIDL-Parkplatz an der Holzmindener Straße 2 in 37581 Bad Gandersheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines weißen Kleinwagens stieß mit seinem Fahrzeug beim Rückwärtsfahren gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen (lud).

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