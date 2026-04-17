PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Auschnippe, Donnerstag, der 16.04.2026, 18:25 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrer eines LKW fuhr die Auschnippe in Fahrtrichtung Sohlingen. Dabei touchierte er mit der rechten Fahrzeugseite den, am Straßenrand geparkten, PKW einer 19- jährigen aus Uslar. Er entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 07:53

    POL-NOM: Gegen 38-jährigen nach Verkehrskontrolle mehrere Verfahren eingeleitet

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Donnerstag, 16.04.2026, 22.30 Uhr NORTHEIM (mil) - Donnerstagnacht kontrollierte die Polizei Northeim einen 38-jährigen Mann, welcher mit seinem E-Scooter die Güterbahnhofstraße in Northeim befuhr. Die Beamten stellten fest, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Im Rahmen der ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 07:27

    POL-NOM: Einbruch in Umspannwerk - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, Northeimer Landstraße, Montag, 13.04.2026, 10.45 Uhr - Donnerstag, 16.04.2026, 08.55 Uhr NORTHEIM (mil) - Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich durch Durchtrennen eines Zaunelementes Zugang zum Gelände eines örtlichen Umspannwerkes. Auf dem Gelände brach sie mittels bislang unbekannten Gegenstand gewaltsam zwei Garagentore auf und entwendete hieraus mehrere Reihen ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 22:26

    POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Holzmindener Straße 2, dortiger LIDL-Parkplatz, Tatzeitraum: Donnerstag,16.04.2026 19.15-19.30 Uhr In dem oben genannten Tatzeitraum kam es auf dem LIDL-Parkplatz an der Holzmindener Straße 2 in 37581 Bad Gandersheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines weißen Kleinwagens stieß mit seinem Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren