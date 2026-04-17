Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Auschnippe, Donnerstag, der 16.04.2026, 18:25 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrer eines LKW fuhr die Auschnippe in Fahrtrichtung Sohlingen. Dabei touchierte er mit der rechten Fahrzeugseite den, am Straßenrand geparkten, PKW einer 19- jährigen aus Uslar. Er entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

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