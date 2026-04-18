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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall aufgrund von Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, OT Angerstein, Hannoversche Straße, Freitag, 17.04.2026, 18:55 Uhr

Northeim (hot)

Am Freitag gegen 18:55 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Hardegsen die Hannoversche Straße im Ortsteil Angerstein. Aufgrund von Alkoholbeeinflussung kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw einer 25-jährigen Frau aus Kalefeld. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3.500 Euro. Bei dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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