POL-NOM: Verkehrsunfall aufgrund von Alkoholeinfluss
Northeim (ots)
Nörten-Hardenberg, OT Angerstein, Hannoversche Straße, Freitag, 17.04.2026, 18:55 Uhr
Northeim (hot)
Am Freitag gegen 18:55 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Hardegsen die Hannoversche Straße im Ortsteil Angerstein. Aufgrund von Alkoholbeeinflussung kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw einer 25-jährigen Frau aus Kalefeld. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3.500 Euro. Bei dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.
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