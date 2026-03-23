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Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Senior wird durch falsche Bankmitarbeiterin betrogen

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (18. März 2026) kontaktierte eine falsche Bankmitarbeiterin einen Krefelder, um diesen auf einen vermeintlichen Betrugsversuch hinzuweisen. Unbekannte versuchten demnach, zwei Abbuchungen auf dem Konto des 72-Jährigen vorzunehmen. Am nächsten Tag rief die falsche Bankmitarbeiterin erneut an. Zur Legitimierung seines Online-Banking-Kontos sollte der Krefelder nun eine Überweisung tätigen, welche innerhalb der nächsten 24 Stunden auf sein Konto zurücküberwiesen würde. Der 72-Jährige überwies einen hohen vierstelligen Betrag auf das am Telefon durchgegebene Konto und erhielt danach eine Bestätigungs-E-Mail. Da ein weiteres Telefonat mit der vermeintlichen Bankmitarbeiterin ausblieb und das überwiesene Geld des Seniors zwei Tage später immer noch nicht zurück auf seinem Konto war, erstattete der Krefelder Anzeige.

Die Polizei rät:

   - Legen Sie sofort auf, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Betrüger erzeugen 
     gezielt Panik und Zeitdruck.
   - Lassen Sie sich Zeit und überprüfen Sie die Angaben der Anrufer.
   - Wählen Sie die 110 und melden Sie den Anruf, auch wenn kein 
     Schaden entstanden ist.

Weitere Informationen der Polizei zu den gängigen Betrugsmaschen an Senioren finden Sie hier: https://krefeld.polizei.nrw/senioren

(100)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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