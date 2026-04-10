Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

Wittlich (ots)

Am 09.04.2026 gegen 18:02 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 40-jährigen Fahrer eines E-Scooters aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser die Straße "Unterer Sehlemet" in Wittlich befuhr.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keinerlei gültiger Versicherungsschutz bestand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen den 39-jährigen Fahrzeughalter, welcher die Fahrt gestattete, wurde zudem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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